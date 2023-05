Larissa Pauluis en Flambeau aan de leiding in Zware Tour op Belgisch kampioenschap dressuur

Net als in Nederland is ook het Belgisch kampioenschap dressuur begonnen. In Lier werden gisteren de eerste onderdelen het kampioenschap voor de U25, Children, Lichte Tour en de Grand Prix verreden. Larissa Pauluis heeft met Flambeau (Ampère x Zeoliet) de Grand Prix gewonnen en de eerste stap gezet voor prolongatie van de titel in de Zware Tour.