Larissa Pauluis en Flambeau stevig aan de leiding in Belgisch Kampioenschap

Larissa Pauluis beleefde gisteren een zeer succesvolle dag in Lier. Tijdens het tweede onderdeel van het Belgisch Kampioenschap Zware Tour pakte ze de winst met Flambeau (v. Ampère) (73.362%) en met haar tweede troef First-Step Valentin (v. Vitalis) behaalde ze een mooie derde plaats (71.192%) in de Grand Prix Special.

“Voor mijn gevoel was gisteren een van de beste Grand Prix proeven die ik tot nu toe met Flambeau heb gereden. Vandaag was Flambeau iets scherper en dat maakte het moeilijker om de proef zonder fouten door te komen. Het is jammer van de (grote) fouten die erin slopen, maar ik ben alsnog blij met hem. De scores gaan omhoog en hij ontwikkelt zich steeds beter, hij is vooral de afgelopen paar maanden heel erg vooruitgegaan. Ik denk dat ik nog een jaar nodig heb met hem en dat ik hem dan wel 100% voor elkaar heb zoals ik dat graag wil, en dat het dan echt een top Grand Prix paard is.”

Tweede troef

Pauluis heeft aan haar First-Step Valentin een hele fijne tweede troef in de Zware Tour. “Valentin deed het vandaag alweer een stuk beter dan gisteren. Hij laat zijn enorme kwaliteiten tot nu toe vooral thuis in de training zien, maar de proeven worden ook steeds beter. Ook hij heeft nog wat tijd nodig om te ontwikkelen en om meer focus te krijgen, wat als hengst zijnde voor hem niet altijd makkelijk is. Maar ook hij is voor mijn gevoel een belofte voor de toekomst.”

De derde plaats in de Grand Prix Special ging vandaag naar Amandine Prevost en haar Quaterdance (v. Quaterback), deze combinatie behaalde een score van 71.915%. Zaterdag hebben de Zware Tour ruiters een rustdag, zondag bepalen zij met de kür de podiumplaatsen van het overall Belgisch Kampioenschap.

Laura Luyten en J2l Lamborghini op kop bij U25

Donderdag werden ze tijdens het eerste onderdeel van het Belgisch Kampioenschap U25 al tweede, vrijdag wonnen ze de proef. Laura Luyten en J2L Lamborghini (v. Bon Bravour) scoorden 70.436% in het Grand Prix onderdeel en bleven daarmee de concurrentie voor.

‘Had niet veel beter kunnen gaan’

“Het ging vandaag echt heel goed in de ring dus ik ben heel tevreden. Ik kon genieten tijdens mijn proef, zoals ik van tevoren gehoopt had en ik denk dat het niet veel beter had kunnen gaan. We hebben Lamborghini zelf gefokt en ik rijd hem al vanaf dat hij 3 jaar is, het is een superfijn paard, speciaal ook omdat hij graag mee op wedstrijd gaat en altijd hard voor je wil werken.”

Drie nakomelingen Zafeda op BK

Niet alleen Lamborghini komt uit de eigen fokkerij van Laura haar ouders, ook de andere twee paarden waar ze dit BK mee start komen dat. Dit zijn Lotus Elan J2L (v. Ferdeaux) waar ze Niveau 4 mee start en Lichte Tour paard J2L Impressive Star (v. Charmeur). En wat extra bijzonder is: deze drie paarden komen allemaal uit dezelfde merrie! “De paarden die ik mee heb genomen naar dit kampioenschap komen allemaal uit onze San Remo merrie Zafeda. Zij is onze favoriete fokmerrie, omdat ze altijd leuke meewerkende sportpaarden geeft die lekker voorwaarts zijn. Om hier met drie van haar nakomelingen te kunnen rijden is erg speciaal!”

