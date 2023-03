Larissa Pauluis: ‘Het is voor First-Step Valentin zijn eerste internationale overwinning’

De Belgische Larissa Pauluis heeft de Grand Prix Special op het CDI Lier gewonnen. Gerdine Maree reed in dezelfde rubriek naar de derde plaats. Voor Pauluis was het haar eerste internationale overwinning op het hoogste niveau met de Vitalis-zoon. ''Ik was heel erg blij met de prestatie van First-Step Valentin (v. Vitalis). Hij is nog jong en ook nog hengst dus soms is het moeilijk voor hem om gefocust te blijven in de ring. Vandaag was hij super bij de les en hadden we geen grote fouten.''

”Het is voor First-Step Valentin zijn eerste internationale overwinning en dan is het extra bijzonder dat het ’thuis’ op CDI Lier is. Ik heb hem als 2.5-jarige gekocht en helemaal zelf opgeleid naar de Grand Prix dus dat maakt het extra bijzonder. Ik ben dan ook heel blij met de score van 71.489%. Voor mij is deze wedstrijd geweldig om te rijden want alles is gewoon heel erg goed geregeld.”

De tweede plaats was voor Malin Wahlkamp-Nilsson met Bergsjoholms Valbonne (v. Blue Horse Zack). De combinatie reed naar 71.340%. De Nederlandse amazone Gerdine Maree reed naar het derde resultaat. Met haar paard Holiday (v. Dream Boy) reed de amazone naar 69.723%.

Kür op muziek

De Spaanse Juan Antonio Jimenez Cobo was de winnaar van de kür op muziek. De opzwepende Spaanse muziek lag zijn Spaanse ruin Euclides Mor (v. Ripole) erg goed en de combinatie werd dan ook terecht bovenaan gezet. De score kwam uit op 75.430%. De Franse Camille Judet Cheret en haar charmante Scoop Du Bois Luric (v. Earl) werden tweede met 73%. Benedek Pachl en Donna Friderika (v. Don Frederico) maakten de top drie compleet en reden naar 72.415%.

Uitslagen

Bron: Horses.nl/ Belgium Dressage Festival