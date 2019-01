Laura Graves Amerikaanse Ruiter van het Jaar 2018

Laura Graves won gisteravond niet alleen de Grand Prix voor de wereldbeker in Wellington, ze werd vervolgens ook nog gekroond tot Ruiter van het Jaar 2018 van Amerika. De prijs kwam voor Graves als "verrassing", zei de amazone in haar dankwoord, waarin ze ook trainer Debbie McDonald betrok en natuurlijk haar topper Verdades (v. Florett As).

De 31-jarige Laura Graves nam gisteravond de William C. Steinkraus Trophy in ontvangst. De enorme beker verdiende ze onder meer door de twee zilveren medailles die ze in Tryon op het WK won met Verdades. “Een prachtige herinnering aan waarom ik dit doe”, zei Graves in haar dankwoord, “Ik ben mijn paard erg dankbaar!”

Award voor McDonald en Gribbons

Ook Graves’ trainer Debbie McDonald werd geëerd met de Pegasus Medal of Honor. McDonald is onlangs de bondscoach van het Amerikaanse dressuurteam geworden. Ook 5* jurylid Anne Gribbons ontving een award voor haar betrokkenheid en toewijding voor de paardensport.

De Paard van het Jaar verkiezing is zaterdagavond in Wellington. Hierbij is Graves’ Verdades een kanshebber, net als Devin Ryan’s Eddie Blue (v. Zirocco Blue VDL).

