Laura Graves: ‘Diddy is nog niets verleerd’

In januari kondigde Lara Graves aan haar Verdades (Florett As x Goya) met pensioen te sturen. Voor de Amerikaanse amazone was het duidelijk dat hij niet meer in staat is zijn gewoonlijke vorm te laten zien. Het officiele afscheid stond gepland in Las Vegas, maar dat werd gecanceld door de coronacrisis. Dat 'Diddy' het nog kan, bewijst de video die Graves postte op Instagram.

Laura Graves kocht Verdades toen hij jaarling was en is steeds de enige amazone en eigenaresse van de bruine ruin gebleven. Diddy was niet de makkelijkste, maar onder Graves groeide hij uit tot Amerika’s meest succesvolle dressuurpaard.

One-of-a-kind

“Dit paard heeft niet alleen alle doelen die we gesteld hebben behaald, maar hij vervulde dromen waarvan ik niet eens wist dat ik ze had”, vertelde Graves in een interview. “Hij was niet altijd de makkelijkste, maar zijn goede hart en loyaliteit maakten hem one-of-a-kind. Iedere keer dat ik in het zadel zat voelde ik me vereerd dat ik ‘zijn persoon’ was. We hebben samen de wereld bereisd en hebben deelgenomen aan ’s werelds grootste wedstrijden.”

Beste keuze

De Amerikaanse amazone draaide jarenlang in de top van de dressuursport mee, met als hoogtepunten individueel zilver (Grand Prix Spécial) op de Wereldruiterspelen in Tryon en drie jaar op rij de tweede plaats in de Wereldbekerfinale. “Ik heb altijd beloofd dat ik naar Verdades zou luisteren en de beste keuze voor hem zou maken. De afgelopen weken werd duidelijk hij niet meer in staat is zijn gewoonlijke vorm te laten zien”, zei Graves in het bericht van zijn pensionering.

‘Deze jongen heeft niets vergeten’

Dat Diddy op zijn achttiende het nog niet verleerd is, bewijst de video die Laura Graves op Instagram postte. Graves: “Well…sinds de kerst hebben we geen vliegende wissels meer gereden, hij heeft sindsdien ook niet meer op stang en trens gelopen. Maar deze jongen heeft niets vergeten. Het is dan wel niet gebeurd in een toiletpapierchallenge, maar ik ben nog steeds erg onder de indruk.”

Bron Instagram Laura Graves/Horses.nl