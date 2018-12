Laura Graves en Verdades genomineerd als Paardensporter en Paard van het Jaar

In de Verenigde Staten zijn de nominaties bekend gemaakt voor de verkiezingen van Paardensporter van het Jaar en Paard van het Jaar. Laura Graves is samen met haar Florett As-nakomeling Verdades een van de genomineerden. Devin Ryan's Eddie Blue (v. Zirocco Blue VDL) is een van de concurrenten van Verdades. Graves neemt het op tegen onder meer McLain Ward.

De 31-jarige Laura Graves dankt haar nominatie aan de zilveren medailles die ze met Verdades won op de wereldruiterspelen in Tryon. Ook bereikte ze als eerste Amerikaanse de nummer één positie op de wereldranglijst voor dressuurruiters. Graves verdrong Isabell Werth en stond twee maanden fier op kop. De prestaties brachten de zeventienjarige Verdades de nominatie voor Paard van het Jaar.

Concurrentie van McLain Ward

Graves heeft aan McLain Ward een sterke concurrent voor de titel. Ward won vorig jaar de titel en maakt ook nu weer veel kans door het winnen van team goud met Clinta (v. Clinton) in Tryon. Daarnaast won de Amerikaan 21 internationale rubrieken dit jaar waarvan vijf Grand Prix’.

Ook nominatie voor Eddie Blue

Verdades heeft concurrentie van de door J. Honcoop gefokte Eddie Blue. De negenjarige zoon van Zirocco Blue VDL was het afgelopen jaar succesvol onder Devin Ryan met als hoogtepunten het team goud in Tryon en zilver in de wereldbekerfinale in Parijs. Op de HorseTelex ISV-ranking staat Eddie Blue bovenaan.

De uitreiking van de verschillende awards is tijdens de jaarlijkse meeting van de USEF in Florida op 10 en 12 januari.

Bron Dressage News