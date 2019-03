Laura Graves en Verdades weer over de 80%

Het Global Dressage Festival in Wellington staat dit weekend weer in het teken van de wereldbekerwedstrijd. Laura Graves deed in haar tweede wedstrijd in de serie wat ze moest doen, winnen met Verdades (v. Florett As) in de Grand Prix en weer over de 80% grens. Vrijdagavond is de kür, de laatste kwalificatie voor de Amerikanen voor de finale in Gothenburg.

Laura Graves en Verdades wonnen de Grand Prix met 80.239%. “Ik vond dat hij erg relaxed was in de proef”, zei de Amerikaanse over haar zeventienjarige KWPN’er. “We reden hem weer kort los en gingen zo de proef in. Ik was super blij met mijn zig-zag. Hij ging meteen veel zijwaarts en ik dacht ‘oh, oh, kan ik dat ook de andere kant op?’ en dat lukte. De galop voelde echt goed!”

Teamgenoten op twee en drie

Achter Graves werden haar WEG-teamgenotes Kasey Perry-Glass en Adrienne Lyle tweede en derde. Op Goerklintgaards Dublet (v. Diamond Hit) scoorde Perry Glass 78.630%. Lyle kreeg voor de proef met Salvino (v. Sandro Hit) 74.543%.

Debuut Takahashi met Van Gijtenbeeks Eaton

Eerder op de dag won Charlotte Jorst met de Negro-zoon Kastels Nintendo de 3* Grand Prix met 71.152%. In deze rubriek debuteerde de Japanner Masanao Takahashi met Esmee van Gijtenbeeks voormalige paard Eaton. Onder de Takahashi werd de Wynton-zoon derde met 68.739%.

Bron Persbericht