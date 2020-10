Laura Graves getrouwd

Op Instagram maakte de Amerikaanse dressuuramazone Laura Graves bekend dat ze in het huwelijksbootje is gestapt met haar Curt. Ze schrijft: "Bijna negen jaar later; we hebben elkaar eindelijk het ja-woord gegeven."

Achter de schermen was Laura Graves’ partner Curt achter de schermen haar steun en toeverlaat. De succesvolle carrière van de Amerikaanse met haar paard Verdades (v. Florett As) stond voorop. Graves won onder meer team brons op de Spelen in Rio, op de wereldruiterspelen in Tryon was het team en individueel zilver en in drie wereldbekerfinales op rij was het ook zilver.

Verdades die destijds bij Eugène Reesink aan de hand van een video werd aangeschaft, ging dit voorjaar met wedstrijdpensioen. In een interview dankte Laura Graves niet alleen haar paard maar ook haar partner: “Mijn aanstaande echtgenoot, Curt, was altijd mijn grootste fan en heeft nooit mijn behoefte om voor onze dieren te zorgen in twijfel getrokken.”

Bron Instagram/Horses.nl