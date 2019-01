Laura Graves stelt weer orde op zaken in kür

In de Grand Prix moest Laura Graves haar meerdere erkennen in WEG-teamgenote Kasey Perry-Glass. Maar gisteravond stelde de Amerikaanse nummer 1 weer orde op zaken door de kür voor de wereldbeker in Wellington te winnen. Graves kwam met haar KWPN'er Verdades (v. Florett As) tot bijna 85% (84.935%). Perry-Glass soorde met de zestienjarige Goerklintgaards Dublet (v. Diamond Hit) 82.425% en werd tweede.

De kwaliteit in de kür op muziek was gisteravond hoog in Wellington. Het was voor het eerst op Amerikaanse bodem dat de eerste drie combinaties boven de 80% scoorden. Want achter Graves en Perry-Glass werd Shelly Francis met Danilo (v. De Niro) derde met een percentage van 80.535%.

Laura Graves reageerde na haar overwinning: “De kür ging fijn. Het was pas de tweede keer dat ik op de nieuwe muziek reed. Ik voelde me al meer comfortabel. Ik ben blij dat ik opnieuw een goed score heb kunnen neerzetten voor de wereldbekerfinale. We hebben nog maar een wedstrijd te gaan in de kwalificatie.”

Bron Persbericht