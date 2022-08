Laura Graves wint Amerikaanse titel in Lichte Tour

In Wayne worden de Amerikaanse dressuurtitels verdeeld. In de Lichte Tour is de kampioen inmiddels bekend. Laura Graves was de beste met de talentvolle SenSation HW (v. Sunday NRW). Graves won naast Prix St.Georges ook de Inter I. In de kür werd het paar tweede. Alice Tarjan en Serenade MF (v. Sir Donnerhall I) gaan overtuigend aan de leiding in de Zware Tour met alleen de kür nog te gaan.

Het Lichte Tour kampioenschap werd afgesloten met de kür op muziek. Laura Graves en SenSation HW, de negenjarige zoon van Sunday NRW lieten een mooie kür zien en eindigden met een score van 76.005% op de tweede plaats. Na de overwinningen in de PSG met 75.117% en de Inter I met 74.793% kwamen Graves en de Westfaler uit op een totaalscore van 75.104%. Dit was pas de tweede keer dat Graves een kür met het paard reed. Graves: “Ik ben super trots op de proef die we hebben neergezet. We gaan vooruit en ik ben er erg blij mee.”

In het kampioenschap werd Emily Miles tweede met Daily Show (v. Danciano 2). De winst in de kür met 77.30% bracht de eindscore op 73.301%. Het brons ging naar Rebecca Rigdon op de KWPN’er Iquem (v. Charmeur) met 71.350%.

Zware Tour

Na het winnen van de Grand Prix (73.869%) op woensdag, pakte Alice Tarjan met Serenade MF opnieuw de eerste plaats de Special. Tarjan en haar Hannoveraanse merrie van Sir Donnerhall I reden een sterke proef en behaalden een score van 73.467%. Het duo was reserve voor het Amerikaanse team op de wereldkampioenschappen eerder deze maand. Tarjan heeft de meeste concurrentie in de titelstrijd van haar teamgenoot in de Rotterdamse Nations Cup, Katie Duerrhammer met Paxton (v. Dante Weltino). Duerrhammer werd in de Special tweede na een teleurstellende vijfde plaats in de GP.

Johnny Be Goode aan de leiding in Developing PSG

In de ‘Developing Horse’ Prix St. Georges kampioenschap gaat Olivia LaGoy-Weltz aan de leiding met de KWPN’er Johnny Be Goode. Het paar scoorde 74.558%. De Dream Boy uit een Friese moeder, gefokt door Trea Mulder-Dolsma, werd in 2019 succesvol uitgebracht door Emmelie Scholtens en eindigde op de zevende plaats in de finale van het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden in Ermelo. Daarnaast werd hij reservekampioen van de Pavo Cup voor vijfjarigen.

“Ik dacht dat de test echt goed was,” zei LaGoy-Weltz. “Hij is nog vrij jong om dit allemaal op dit niveau te doen, dus ik was superblij met hem. Ik denk dat we de warming-up een beetje kunnen aanpassen en dat we dan nog meer in petto hebben voor de volgende proef, wat leuk zou zijn. Van mij krijgt hij een tien voor zijn inzet, hij was een super brave jongen.”

Bron USEF