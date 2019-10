Le Mans CDI3* Grand Prix voor Thamar Zweistra en Hexagon’s Double Dutch

"And the winner is....", schreef Thamar Zweistra gistermiddag op haar Facebookpagina toen ze met Hexagon's Double Dutch (v. Johnson) de Grand Prix in Le Mans had gewonnen. Ongeveer tegelijkertijd reed Zweistra's pupil Amber de Groot haar Homemade (v. Hexagon's Louisville) naar de zege bij de Young Riders. Mooi succes voor de amazones met de twee fokproducten van stal Hexagon.

Net als eerder op de dag in de Inter B en Prix St.Georges had Thamar Zweistra last van juryverschillen. Twee juryleden zagen de Zeeuwse als eerste, twee als tweede en het jurylid bij C plaatste haar op de zevende plek. Met het percentage van 70.957 bleef Zweistra haar naaste concurrente Louise Anne Bell met Into the Blue (v. Ublesco) een halve procent voor. De Britse werd tweede met 70.217% en haar landgenoot Gareth Hughes werd derde op KK Dominant (v. Diamond Hit) met 70.109%.

Lucie Louws vijfde

Lucie Louws pakte een mooie vijfde plaats met Evito (v. Sir Oldenburg). De amazone kreeg 68.935%, met een tweede plaats als hoogste notering en een negende plek als laagste. Geert Jan Raateland kende geen gelukkige start met Don Bravour (v. Painted Black), hij kwam niet verder dan 59.435% wat een 30ste plaats betekende.

Amber de Groot wint Young Riders

Bij de Young Riders kwam Amber de Groot als beste uit de bus. De leerlinge van Thamar Zweistra won de proef op Homemade met 71.716%. Ook bij De Groot was de jury bij C minder enthousiast dan haar twee collega’s, Hillier zette haar op de vijfde plek, de andere twee zagen De Groot als eerste.

Esmee van Veen zevende

De Belgische Suraya Hendrikx werd tweede met de Gribaldi-dochter Black Beauty. Ex aequo zevende werd Esmee van Veen op Featherlight D.E. (v. Wynton) met 67.353%.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Horses.nl