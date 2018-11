Leeftijdsgrens internationale dressuurjuryleden mogelijk afgeschaft

Een werkgroep van de FEI heeft als een van de belangrijke punten op hun lijst van wijzigingen het afschaffen van de leeftijdsgrens voor internationale dressuurjuryleden en andere functionarissen. Het zal vervangen moeten worden door een 'op competenties gebaseerd evaluatiesysteem'. Op Dressage-News vertellen een aantal Amerikaanse 5*-juryleden over de voordelen hiervan.

FEI president Ingmar De Vos zei al bij zijn herverkiezing dat hij door zou gaan met de zoektocht om de leeftijdsgrens van officials af te schaffen en te vervangen door een evaluatiesysteem gebaseerd op kwaliteit en bekwaamheid.

Aantal 5*-juryleden gehalveerd

Het zal nog wel enige tijd duren voor deze ingrijpende wijziging doorgevoerd gaat worden. Het komt voor een aantal 5* juryleden te laat. In Noord Amerika bijvoorbeeld zal binnen twee jaar het aantal gehalveerd zijn. De leeftijdsgrens voor de FEI juryleden is 70 jaar. Ze hebben de mogelijkheid om twee keer hun licentie een jaar te verlengen.

Afschaffen leeftijdsgrens

Dressage-News laat de Amerikaanse 5*-juryleden Axel Steiner, Ann Gribbons en Lilo Fore hierover aan het woord. Ze pleiten voor het afschaffen van de leeftijdsgrens en het te laten vervangen door een jaarlijkse proeve van bekwaamheid. Het mee laten lopen van gepensioneerde juryleden met al hun expertise zou ten goede komen aan de kwaliteit van de jongere garde.

Te veel invloed van een paar landen

Een daling van het aantal juryleden uit landen als Australië, Canada, Italië en de Verenigde Staten door de leeftijdsbepaling, zal volgens sommige functionarissen leiden tot te veel invloed van een paar landen in Europa. Ook wedstrijdorganisatie in landen als Australië en Amerika worden op hoge kosten gejaagd, omdat er in hun eigen land geen 5* jurylid meer is en alles uit Europa moet komen.

Verdwijnen van kennis

“We hebben een aantal van onze senior FEI-juryleden de afgelopen jaren verloren, en we verliezen er de komende jaren veel meer en daarmee al hun kennis”, aldus Steiner. “Het is een drastische afname van beoordelingservaringen, en het zal enige tijd kosten om dit reservoir van kennis opnieuw te vullen.”

Bron Dressage-News