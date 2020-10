Leijser met 74,7% tweede in kür op muziek

In de kür op muziek van het Intermédiaire I in Polen is Jessica Leijser met Djambalaya (v. Santano) tweede geworden met een score van 74,745%. De winst ging naar Sandra Sysojeva uit Litouwen met Furst (v. Florenciano). Zij was gisteren nog derde in de individuele proef, maar kwam nu met 75,535% bovenaan uit.