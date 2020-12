Lena Waldmann debuteert met Grey Flanell in Grand Prix: 70,5%

De tienjarige hengst Grey Flanell (v. Gribaldi), die sinds drie jaar gestart wordt door Lena Waldmann, beleefde op de nationale wedstrijd in Vreschen zijn Grand Prixdebuut. In de kleine rubriek was de winst overtuigend, met precies 70,5%. Grey Flanell is gefokt door wijlen Adriaan van de Goor en goedgekeurd bij meerdere Duitse stamboeken.

Grey Flanell liep zijn eerste korte Grand Prix in de januari en kwalificeerde zich ook voor de finale van de Louisdor Preis, die volgende week verreden wordt. Maar dit weekend in Vreschen was zijn debuut op het hoogste niveau. Lena Waldmann is de hoofd-stalamazone van Gestüt Bonhomme, die de hengst in eigendom heeft.

Uitslag

Bron: St-Georg / Horses.nl