L’Esperado nieuwe troef voor Akane Kuroki 

Na het treurige verhaal rond verkoop van de Grand Prix-merrie Batuta naar Akane Kuroki (onlangs was de uitspraak van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch: de koop is vernietigd), heeft de Japanse amazone een nieuw paard. De dertienjarige Oldenburger L'Esperado (L'Espoir x Lauris Crusador xx) moet haar troef worden voor de Asian Games.

In 2019 verruilde Akane Kuroki de Bartels Academy voor de stallen van de Werndls. Ze reed de KWPN-hengsten Elastico (v. Johnson) en Zuidenwind (v. OO Seven) in die tijd. Ook bij de Werndls is de Japanse weg en traint nu bij Jonny Hilberath, aldus Eurodressage. Via de Duitse trainer is Kuroki nu in het bezit gekomen van L’Esperado.

De zoon van L’Espoir is opgeleid door Jan-Dirk Giesselmann en liep de laatste wedstrijden op LT-niveau onder de Duitse amazones Lea-Sophie Klein en Finja Boeck. Het is de bedoeling dat Akane Kurokizich met het paard kwalificeert voor de Asian Games in Hangzhou in China.

Bron Eurodressage