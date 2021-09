Levertumor wordt Danone fataal

Bijna 20 jaar stond Danone (v. De Niro) bij Klosterhof Medingen. Zondag kwam het nieuws naar buiten dat de hengst is ingeslapen nadat er een levertumor was ontdekt.

Onder Theresa Wahler liep Danone in de Grand Prix. Bekende paarden die we in de sport kennen als nakomeling van Danone zijn bijvoorbeeld Dante Weltino, Der Kleine Lord, Donna Angela en de overleden Darcia VH in de Grand Prix. Hij heeft natuurlijk nog meer nakomelingen gegeven die internationaal in de dressuursport liepen. Maar in de springring loopt bijvoorbeeld Dany Mit Sahne in het 1.40m.

Tweeling

Danone kwam in 2017 ook nog in het nieuws omdat er een tweeling van hem werd verwacht. Uiteindelijk zijn beide embryo’s gespoeld en is een succesvol in een draagmerrie gezet.

Bron: Horses/Klosterhof Medingen