Lezers Reiter Revue kiezen Showtime FRH als Paard van het Jaar 2019

Dorothee Schneiders Olympiade- en EK-paard Showtime FRH is door de lezers van het Duitse blad Reiter Revue verkozen als Paard van het Jaar 2019. Schneider won vorig jaar op het EK in Rotterdam team goud en twee zilveren individuele medailles met de zoon van Sandro Hit.

Met 34% van de stemmen werd Showtime gekozen als Paard van het Jaar. De veertienjarige zoon van Sandro Hit moest het opnemen tegen onder meer Martin Fuchs’ Clooney (springen) en Ingrid Klimkes SAP Hale Bob OLD (eventing).

‘Van andere planeet’

Showtime kwam begin vorig jaar sterk terug in de dressuurpiste na bijna een jaar van blessureleed. “Hij gaf met gevoel alsof het van een andere planeet was”, zei een gelukkige Dorothee Schneider destijds over haar Olympiadepaard die zijn rentree vierde met twee overwinningen.

Team goud

Het paar werd direct weer opgenomen in het Duitse team voor de Europese kampioenschappen dressuur in Rotterdam. Met het team werd de gouden medaille binnengehaald en individueel won Schneider zilver in de Special en in de kür. In de kür scoorde het paar 90.561% waarmee ze in de top tien van beste küren ooit kwam.

Kijk hier nog een keer naar de kür in Rotterdam:



