Lichte Tour zege Petri Bax in Beuningen

Op de Florencio-zoon Esperado's Esteban won Petri Bax gisteren de Lichte Tour op de subtopwedstrijd in Beuningen. De amazone uit Gameren stond bij de beide juryleden op kop en scoorde bijna 65%. In de gecombineerde ZZ-zwaar/Young Riders groep was de Zweedse amazone Rebecca Nilsson twee keer de sterkste met haar KWPN'er Bossa Nova (v. Krack C).

In de Lichte Tour kreeg Petri Bax 64,78% van de juryleden Van Boxmeer en Van der Harst en stond bij beiden als eerste geplaatst. Bax was met de elegante, tienjarige Esperado’s Esteban begin van de maand nog in Saumur waar het paar onder meer negende werd in de Prix St.George. De zoon van Florencio valt op de zijn tritt en go, ook al in zijn jonge jaren toen hij als vierjarige bovenin meeliep in de Pavo Cup.

Achter Bax werd Angelique van Dijk met Eastpoint VDW (v. Westpoint) tweede. De combinatie scoorden met 64,12% in de Inter I net iets lager dan Petri Bax. Maeva Delage, leerlinge van Joyce Heuitink, werd derde op Quaterpast du loup pendu (v. Quarterhall) met 63,68%.

De jonge Zweedse amazone Rebecca Nilsson won de beide proeven in de gecombineerde ZZ-zwaar/Young Riders groep op de dertienjarige Bossa Nova. In de Young Riders teamtest won ze met 63,60% en de individuele proef sloot de Zweedse af met 63,31%.

Anton Haukes was in de rubriek met ZZ-zwaar proef 35 tweede achter Nilsson met Dean Dani (v. Metall) met 62,29% en derde werd hier Paulien Kouwenhoven op Fycara (v. Vivaldi) met 61,93%.

In de andere groep was Katja Gevers met Highlander (v. Do Schufro) tweede achter Nilsson. Gevers verbeterde zich sterk ten opzichte van de eerste proef en scoorde nu 63%. Op de derde plaats eindigde Joyce de Vos met Avosereno (v. Tuschinski) met 62,21%.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl