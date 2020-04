Lidewei Maartens over paardrijden.nl: ‘Ik pak de draad straks makkelijker weer op’

Met hun filmer op veilige afstand zetten Lidewei Maartens en haar Ideal van de Barendonk op paardrijden.nl als een van de eerste combinaties hun beste beentje voor. De M1-proef was goed voor een winstpunt en vooral een supertoffe dag, vindt Maartens. ‘Ik dacht meteen, dat is leuk!’

De 26-jarige Noord-Hollandse werkt in het dagelijks leven als manege-instructeur op Manege Spaarnwoude. ‘Het is natuurlijk lastig, maar we hebben gelukkig ook pensionklanten,’ vertelt Maartens over de huidige tijd.

‘Dat is leuk!’

De amazone uit Velserbroek is in haar eigen tijd fanatiek bezig met twee paarden, een in de M1 en een in de Z1. Ze staan op Sportstal Het Podium, waar ze les krijgt van Laurien van der Meer. Die wees haar op paardrijden.nl. ‘Ik dacht meteen, dat is leuk! Ik heb eerder trainingen gedaan waarbij je veel filmpjes moest insturen. Ik ben er dus mee bekend. Dit sluit eigenlijk nog meer aan bij wat ik doe. Ik zou nu normaal gesproken ook weer op wedstrijd gaan. Zo blijf ik toch mijn meetpunten houden. Daardoor pak ik de draad makkelijker op als er weer reguliere wedstrijden zijn.’

‘Toch wel zenuwachtig’

De proef op video zetten ging gepaard met wat kleine uitdagingen, vertelt Maartens, en die werden kordaat uit de weg geruimd. ‘Ik ben een beetje dyslectisch, dus de proef uit mijn hoofd leren was in principe lastig. Het moest nu wel en het ging eigenlijk beter dan ik had verwacht. Al reed ik de eerste keer finaal de verkeerde kant op! We hadden de letters omgedraaid in de bak vanwege de zon. Daardoor was ik even in de war. Gelukkig kwam dat snel goed. Het hoefde maar een paar keer opnieuw. Ik was toch wel zenuwachtig. Het moet net als op een wedstrijd toch maar gebeuren en ik wilde het graag heel goed doen. Gelukkig ging het super en was ik heel tevreden.’

‘Heel leerzaam‘

Proef 18 van Maartens en Ideal was goed voor 190 punten. “We zijn hiervoor nog maar een keer eerder M1 gestart en ik vind dit een prima resultaat. We gaan nu aan de slag om het verder te verbeteren. Het helpt me zeker dat ik zelf de proef kan terugkijken. Het is nu gewoon echt goed gefilmd en ik heb het protocol erbij. Daardoor merk ik dingen op die me anders misschien ontgaan. Op sommige plekken reed ik er bijvoorbeeld niet voldoende aan. Ik wilde het soms te correct doen denk ik. Goed om te zien dat ik best wat meer mag doen. Dat maakt de video ook heel leerzaam voor jezelf.”

Bron: KNHS