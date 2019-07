Lieke van Dommelen: ‘Ik zit nog even op een roze wolk’

Op Subtop Outdoor de Molenhorst in Someren was de hoogste dagscore zaterdag voor Lieke van Dommelen. Met Esprit (v. Zizi Top) startte ze voor de tweede keer Intermédiaire I en won de rubriek met 67,43%.

“De eerste keer hadden we al direct 65% en toen waren we zesde. Dat had ik toen echt niet verwacht. Het gevoel was nu ook weer heel goed en als je dan ook die score krijgt en ook nog wint, dat is helemaal geweldig. Voorlopig zit ik nog even op een roze wolk”, vertelt ze blij.

Enthousiast

“Ik sprak de hoofdjury na afloop nog en hij was ook heel enthousiast. Daar doe je het toch voor. De proef ging ook fijn en was, op een foutje in een pirouette na, foutloos. Hij liep heel mooi van achteren naar voren en heel gedragen. Het beeld was heel steady. Daar scoorden we op. Ik ben er echt heel blij mee.”

Yvonne de Haan en Winter werden tweede met 66,1%.

Zege Brons

In de Intermédiaire I was er weer een zege voor Ashley Van Megen-Brons en SB Gibson (v. Tango). Dit keer met 65%. Etsuko Nagami en Arthemis RDP (v. Quattro B) werden tweede met 64,49%.

In het ZZ-Zwaar waren de oranje linten voor Mascha Spanjers en Yvette Schrijnemakers. Spanjers won de eerste proef met Caesar (v. Dayano) met 63,79%. Schrijnemakers pakte met Featherstone (v. Wynton) in de tweede proef het oranje lint met 66,79%. Met El Capone (v. Zhivago) werd ze hier ook nog derde met 63%.

Bekijk hier de complete uitslagen.

Bron: Horses.nl