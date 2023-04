Liesbeth Geven vierde in Grand Prix kür op muziek CDI Tolbert

Liesbeth Geven zette het beste Nederlandse resultaat neer in de afsluitende Grand Prix kür op muziek op Top Dressage Tolbert. Geven reed haar tienjarige Iago (v. Glock's Dream Boy) met dik 72% naar de vierde plaats. De kür werd gewonnen door Severo Jurado López met een score over de 78%.

Carl Hester koos er voor om de Spécial te rijden en dus had Severo Jurado López in de kür op muziek alle kansen op de overwinning. Deze pakte de Spanjaard met beide handen aan want er verscheen een score van ruim 78% op het scorebord. In Den Bosch reed López zijn negenjarige Fuerstenglory (v. Fürstenball) nog naar 75.250% maar vandaag ging hij daar ruim overheen. De uiteindelijke score van 78.510% was ruimschoots genoeg voor de overwinning.

Top drie

Yuko Kitai reed Amandori (v. Ampère) naar de tweede plaats. Dat je lang mee kan doen op topniveau bewees de 50-jarige Japanner vandaag maar weer eens. De kür op muziek werd gewaardeerd met 74.300%. Abigail Lyle maakte de top drie compleet en wist net voor Liesbeth Geven te blijven. De Ierse stuurde Farrell (v. Fabregas) naar 72.457%.

Liesbeth Geven beste Nederlander

Dit was nipt meer dan de score van Liesbeth Geven en Iago. Geven bracht de hengst eind 2022 internationaal uit in Leeuwarden maar reed daar de Spécial. Op het CDI Tolbert plaatste de combinatie zich voor de kür op muziek en dit was niet zonder succes. De kür begon een beetje gespannen maar gaandeweg vloeide Iago deze spanning mooi af en dit leverde een fijn harmonieus beeld op. Met een score van 72.365% eindigde Geven nipt achter Lyle op de vierde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl