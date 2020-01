Linda Verwaal opnieuw op kop in Lichte Tour

Linda Verwaal is goed bezig de laatste tijd. Op de nieuwe subtopwedstrijd in Ambt Delden pakte de amazone uit Enter maandag de tweede zege op rij met Be Smart (v. Bordeaux) en op Emily (v. Florencio) werd ze bovendien tweede. Daarnaast waren er overwinningen voor Liseon Kamper en Annebeth Reesink in het ZZZ en Karlijn Geelkerken in de ZT.

Linda Verwaal is nog niet lang een combinatie met de hengst Be Smart. Ze rijdt hem voor Judith Ribbels die met de zoon van Bordeaux bij haar trainde. De klik was er direct want al een keer eerder nam Verwaal met Be Smart het oranje lint in ontvangst. Op de nieuwe subtopwedstrijd op de manege van de Zeven Buurtschappen, de aftrap van Indoor Ambt Delden, kwam Verwaal tot een score van 65.956%.

De top van het klassement lag dicht bij elkaar. De twee juryleden Bonhof en Wolters waren dan ook niet helemaal unaniem in hun oordeel. Verwaal en Be Smart werden als eerste en tweede plaats geplaatst. Linda’s tweede paard Emily kwam heel dicht in de buurt met 65.809% en een eerste en een vierde plaats. Ahsley Langevoort volgde op de voet met Happy Dancer. Met de elegante Uphill-dochter scoorde Langevoort 65.515%, het paar stond bij de jury bij H ex aequo eerste met Verwaal en Be Smart.

In de eerste proef van de ZZ-Zwaar rubriek ging de zege naar Liseon Kamper-Bol. Op It’s a Pleasure (v. Arlando K) scoorde ze precies 66% en de beide juryleden hadden haar op de eerste plek. Annebeth Reesink kreeg met de Apache nakomeling Future ruim een procent minder, 64.714%. Reesink won wel de tweede ZZ-Z-proef, nu met 62.071%.

Twee combinaties reden in de Zware Tour. Karlijn Geelkerken scoorde met Ecuador VD (v. Ampere) met 62.426% het winnende percentage. Linda Verwaal reed Adventure Veluw (v. Hero) naar de tweede plek met 60.662%.

Bron Horses.nl