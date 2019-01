Linda Verwaal: ‘Vanmorgen dacht ik: dit wordt ‘m niet’

Met een behoorlijk griepje onder de leden was Linda Verwaal er vanmorgen niet zeker van of ze wel van start kon gaan op de derde Subtop-selectie voor het Nederlands kampioenschap in Raalte. Maar ze ging toch en niet voor niets: haar proef met de Jazz Rubin-zoon Jakari II leverde de overwinning op in de Prix St. Georges, al was het niet helemaal met de score waar ze op had gehoopt, maar met 65,96%.

“Toen ik vanmorgen wakker werd dacht ik echt: dit wordt ‘m niet”, vertelt Linda Verwaal. “Maar het was natuurlijk de laatste selectie en Raalte is niet heel ver weg, dus dat moest wel lukken. Met de proef an sich was ik erg tevreden. Je neemt jezelf altijd iets voor voor je de ring in gaat en dat pakte erg goed uit. Ik moet alleen bekennen dat toen ik mijn score zag, ik wel iets wat verrast was.”

Klein

“Je neemt jezelf altijd wel iets voor voordat je de ring binnen rijdt. Thuis ben ik aan het trainen met het Grand Prix-werk en ik vind het nog vrij lastig om dat te combineren met de Lichte Tour. In de Grand Prix draait het veel meer om klein en daarom heb ik de proef nu gereden met het gevoel hem wel terug te kunnen zetten voor bijvoorbeeld de piaffe of passage. Daarnaast was ik heel blij met mijn series. Ondanks hij thuis de eners springt, sprong hij nu heel mooi en rustig de series om de drie en de vier.”

Overstap Inter II

Over zes weken is het Nederlands kampioenschap en dan wil de amazone de ruin voor het laatst in de Lichte Tour rijden. “Daarna maak ik de overstap naar de Intermédiaire II. In aanloop naar het NK wil ik hem graag nog een keer de ring in rijden, in Ermelo wil hij af en toe nog wel iets gespannen zijn. Verder hoop ik deze lijn voort te kunnen zetten.”

Dubbel succes Justine Mudde

De tweede plaats in de Lichte Tour ging naar Justine Mudde en de Sorento-zoon Easy Rider. Ze noteerde een score van 65,74% en bleef daarmee net voor op Nicky Snijder en de Andretti-zoon Game Boy STH. Voor Mudde was er overigens nog meer succes, met haar andere troef Filemon (v. Apache) werd ze vijfde met 64,34%. Diezelfde score werd ook behaald door Rosina Hoopman en Coco-OO (v. OO Seven), die op basis van de ex aequo-regeling de vierde prijs in ontvangst mocht nemen.

Bron: Horses.nl