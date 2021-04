Lindsay Kellock en Kevin Kohmann zegevieren op eerste dag CDI Ocala

Gisteren opende net WEC in Ocala voor het eerst haar deuren voor de internationale dressuurruiters. Op de eerste dag werd de Grand Prix gewonnen door de Canadese amazone Lindsay Kellock met Sebastien (v. Sandro Hit). In de Prix St.Georges was Kevin Kohmann de beste met de KWPN-hengst Five Star (v. Amazing Star). In de nationale PSG debuteerde Laura Graves met SenSation HW (v. Sunday).

Lindsay Kellock en de vijftienjarige Sebastien wonnen de FEI Grand Prix CDI3* met een score van 71,522%, hun vijfde overwinning op Grand Prix-niveau samen. “Het was waarschijnlijk een van mijn beste tests tot nu toe, gevoelsmatig,” zei Kellock na haar overwinning. “Ik denk dat onze passage vandaag heel goed was. Ik denk dat onze piaffes verbeterd zijn. We hebben echt goede eenmalige wissels en een goede draf-half-pass. Ik denk dat we vandaag over het algemeen constant waren tijdens het rijden.”

Canadees podium

Achter de Canadese eindigden haar landgenoten Brittany Fraser-Beaulieu en Chris von Martels als tweede en derde. Fraser kreeg met haar Tango-zoon All In 70.848%. Von Martels reed de twaalfjarige KWPN’er Eclips (v. Apache) naar een score van 70.826%.

Ivo Juhrend en Jaron Verheij

Voor Nederland kwamen Ivo Juhrend en Jaron Verheij aan de start. Juhrend werd zestiende op Cover Girl (v. Johnson) met 65.413%. Verheij kwam tot een percentage van 62.457 met Dutch D-Day (v. Johnson).

Kohmann wint weer met Five Star

In de Prix St.Georges zette Kevin Kohmann zijn zegereeks voort met de KWPN-hengst Five Star. De combinatie kreeg 74.706% van de jury. Ashley Holzer bezette de tweede plaats op Bliss (v. Bordeaux) 72.500%, en de derde plek met de KWPN’er Hansel (v. Don Olymbrio) met 70.637%.

Graves debuteert in nationale LT met SenSation HW

In de nationale PSG debuteerde Laura Graves met haar nieuwe troef SenSation HW (Sunday x Dancier).De achtjarige Westfaler kreeg Graves een jaar geleden te rijden, vlak nadat ze Verdades met pensioen stuurde. Graves werd derde in de PSG met 66.471%. Haar cijferlijst varieerde van negens tot vieren.

‘In de showmodus’

Graves: “Hij ging echt in zijn ‘showmodus’, wat geweldig was maar ons ook heel wat fouten kostte. Ik voelde een hoeveelheid kracht die ik nog niet eerder van hem heb gevoeld. Hij is een ambitieus paard. Nu moeten we alleen nog onze timing en harmonie zien te vinden, zoals we dat thuis ook hebben gedaan.”

