Live-workouts met Jessica von Bredow-Werndl en Benjamin Werndl

De eerste live-workout met de Duitse dressuurcoryfeeën Jessica von Bredow-Werndl en Benjamin Werndl was afgelopen vrijdag een groot succes. Samen met fitnesscoach Marcel Andrä brachten broer en zus via Facebook en instagram een live fitnessprogramma wat door meer dan 5000 personen werd gevolgd. "Het is belangrijk dat we allemaal het beste uit de situatie halen", aldus Jessica von Bredow tegenover Dressursport Deutschland.

“Iedereen moet in deze tijd goed op zijn gezondheid letten en fit zijn”, vertelt Jessica von Bredow. “En als we met ‘DressurFit’ onze bijdrage kunnen leveren en samen iets kunnen doen voor ons welzijn, dan is dat voor ons een heerlijk gevoel.” Met deze gedachten begon zij samen met haar broer Benjamin en fitnesscoach Marcel Andrä een live-workout via de Facebookpagina en instagram van DressurFit. Afgelopen vrijdag hadden ze hun eerste uitzending.

“Bij aanvang hebben 1200 mensen live deelgenomen”, zegt een opgetogen Jessica. “En een uur later waren het er zelfs meer dan 5.000.” De workout blijft na de live-uitzending nog enkele dagen beschikbaar op internet tot de nieuwe uitzending. Deze is vanavond vanaf 18.30 uur te volgen.

Bron Dressursport Deutschland