Lone Bang Larsen wint Kür Herning, Spahn derde

De Deense Lone Bang Larsen won met een dik persoonlijk record van 78,405% de afsluitende GP Kür op Muziek in het Deense Herning met haar Bakkely's Onandt (v. Onassis). Ook de tweede plaats was voor Denemarken: Marianne Yde Helgstrand reed op haar thuisconcours met Lollipop 126 (v. Lord Sinclair) naar 77,085%.

De derde plaats was voor de in Nederland woonachtige Belg Marc Peter Spahn en zijn Friese stamboekhengst Elias 494 (v. Jorn 430). Het duo kreeg een dure fout in de wissels om de één en reed naar 74,76%. Dat was een verbetering van 3% van hun persoonlijk record.

Sander Marijnissen en Cool 2 Johnson (v. Johnson TN) kwamen uit op 73,145%, Margo Timmermans en Catch ME (v. Dreamcatcher) kregen 72,495% van de jury.

Uitslag

Bron: Horses.nl