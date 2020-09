Lordswood Dancing Diamond in stijgende lijn naar Nürnberger-Burg kwalificatie

De Wereldkampioen bij de zesjarige dressuurpaarden van 2017 en Bundes-kampioen van 2016, Lordswood Dancing Diamond (v. Dancier) heeft in Ludwigsburg met Dorothee Schneider zijn finaleticket voor de Nürnberger Burg-Pokal opgehaald. De negenjarige ruin liep naar 77,366%.

Na het WK van 2017 werd de ruin verkocht aan de Duitse U25-amazone Tamara Rehnig. Zij traint tegenwoordig bij Schneider en het paard staat ook bij de Reitmeisterin op stal. Half september debuteerden Schneider en Lordswood Dancing Diamond in Balve. Sindsdien komt er elke proef een procent of meer bij, vandaag was proef vier voor het duo.

9,5 voor uitgestrekte draf

De kwalificatie was ook weer beter dan de inloopproef in Ludwigsburg, die ook al gewonnen werd met 76,146 %. De combinatie kreeg meerdere 9’s in de draftour, met zelfs een 9,5 voor één van de lijnen in uitgestrekte draf. De finale van de Nürnberger-Burg Pokal is in december in Frankfurt.

