Lotje Schoots laat van haar horen in Kleine Finale Lichte Tour

Lotje Schoots haalde met Grace of Rose (v.Jazz) een sterk staaltje uit door de zege in de kleine finale van de Lichte Tour te pakken. Waar het gisteren minder goed wilde lukken en dit duo in de Prix St. Georges bleef steken op de achttiende plek, verliep de Inter I-proef beduidend beter, al zaten de juryleden niet op één lijn.

Uiteindelijk was de score van 70,64% net genoeg om Lotje en haar Jazz-merrie naar de eerste plaats te brengen. Kort daarachter volgde Olga Boucher met Houdini La Haya (v. Krack C), die minder dan een tiende procent te kort kwam. Daar weer kort achter kwam Seth Boschman in de eindklassering terecht. Zijn proef met Emporio MB (v. Armani) werd met 70,44% beloond.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: NK-Dressuur/Horses.nl