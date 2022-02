Lotte Krijnsen en Loes Cevaal winnen opnieuw in Doha

Vanmorgen waren de para-dressuurruiters weer als eerste aan de beurt op het concours in Doha. Net als gisteren kregen de grades II en III Nederlandse winnaressen. Loes Cevaal won de grade II met Happy Hero II (v. Hohenstein) en Lotte Krijnsen was weer de beste met Rosenstolz (v. Rotspon) in grade III. Demi Uijtewaal en Britney de Jong beste Nederlanders in grade IV en V.

Lotte Krijnsen debuteert in grade III en in de individuele proef kreeg de amazone een paar kleine hakkeltjes met haar zestienjarige Rosenstolz. Het percentage viel daarom iets lager uit dan gisteren. Nu won het duo met 69.794%. Vlak achter Krijnsen eindigde de Amerikaanse Rebecca Hart met de KWPN’er El Corona Texel (v. Wynton) op de tweede plaats met 69.608%.

Cevaal wint opnieuw in grade II

In de individuele proef van grade II was de volgorde hetzelfde als gisteren in de teamtest. Loes Cevaal won opnieuw met Happy Hero II met 69.755%. Annemarieke Nobel verbeterde zich sterk met Doo Schufro ten opzichte van gisteren. Nu scoorde ze 68.823%.

Demi Uijtewaal beste Nederlandse in grade IV

Demi Uijtewaal was met 19-jarige KWPN’er Winando (v. Jetset D) de beste Nederlandse in grade IV. Het koppel werd vierde met 70.813%. Tessa Baaijens-Van De Vrie moest genoegen nemen met de vijfde plek op Happy Grace (v. Royal Dance), zij scoorde 70.650%. De winst ging opnieuw naar de Braziliaanse ruiter Rodolfo Riskalla met de 19-jarige Hannoveraner Don Henrico (v. Don Frederico) met 78.902%.

Britney de Jong derde in grade V

Grade V was vanmorgen de laatste groep. Hierin veroverde Britney de Jong met Fleetwood RR (v. Zizi Top) de derde plaats. Het paar kreeg 68.175% van de jury. De Belg Kevin van Ham was weer de winnaar op de Johnson-zoon Eros van ons Heem met 72.381%.

Klik hier voor de uitslagen.