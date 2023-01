Lottie Fry en Dark Legend winnen Grand Prix in Exloo

In een mooi deelnemersveld van 26 combinaties werden Lottie Fry en Dark Legend (v. Zucchero) gisteravond de winnaars van de Grand Prix in Exloo. Het paar scoorde 73.783%. De Denen Daniel Bachmann Andersen en Charlotte Heering kwamen nog dicht bij Fry in de buurt met percentages die een procent lager waren. Lynne Maas was op Electra (v. Jazz) de beste Nederlandse op de vierde plek met 72.043%.

Lottie Fry blijft maar winnen, ook in Exloo. Eerder op de dag had de Britse amazone in dienst bij Gertjan en Anne van Olst al de PSG gewonnen op de Everdale-zoon Jackson. In de Grand Prix stuurde ze de routinier Dark Legend naar de winst met 73.783%. De vijftienjarige KWPN’er liep met veel balans een foutloze proef en de jury roemde vooral Fry’s keurige afwerking. Twee juryleden zagen het paar op de eerste plaats, de anderen zetten Fry op de tweede, derde en vierde plek.

Denen op twee en drie

Daniel Bachmann Andersen met de kwaliteitsvolle Vayron (v. Vitalis) had aan het begin van de proef te kampen met spanningsfoutjes en behaalde 72.652%. De Deense ruiter heeft de twaalfjarige zoon van Vitalis nog maar kort op stal. In oktober debuteerde hij met het paard die hij van Helen Langehanenberg overnam. De Deense Charlotte Heering werd derde op de Negro-zoon Bufranco met 72.565%.

Maas beste Nederlandse

Lynne Maas en Electra werden met een percentage van 72.043 keurig vierde. Het paar reed een constante, foutloze proef. Maas kreeg te maken met een wisselende jury waardering van een eerste plaats met 72.935% tot twee zesde plaatsen met percentages net boven de 70%.

Nog meer prijzen voor Fry

Annabelle Pidgley werd vijfde met Gio (v. Apache) en kreeg 71.978% van de jury. Charlotte Fry pakte vervolgens de zesde prijs met de NRPS-hengst Don Joe (v. Diego) en de zevende prijs met Lars van de Hoenderheide (v. Negro).

Invictus en Marshall-Bell naar 63%

Hans Peter Minderhoud maakte zijn internationale Grand Prix-debuut met Invictus (v. Jack Sparrow). De bruine, waarvan Minderhoud hoge verwachtingen heeft, had te kampen met veel spanning en kwam uit op 63,087%. Exloo vormde ook het toneel van het Grand Prix-debuut van EK- en WK-deelnemer Marshall-Bell en Nicola Ahorner. Zij kwamen ook uit op een score in de 63% (63,696%).

Grand Prix Special en Kür op muziek zijn vanavond.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl