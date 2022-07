Lottie Fry: ‘Tanden poetsen vlak voor het losrijden op een wedstrijd’

Charlotte Fry komt aan het woord in de nieuwste podcast van Horse & Hound. Polly Bryan praat met de voor het WK Herning geselecteerde Britse dressuuramazone. Ze hebben het over Fry's kampioenschapspaard Glamourdale, de Britse teamgeest en haar routine voor de proef op grote evenementen.

Nadat Lottie Fry vorig jaar net de KWPN-hengst Everdale de Olympische Spelen en het EK heeft gereden, is voor het wereldkampioenschap in Herning de beurt aan stalgenoot en collega dekhengst Glamourdale. “Het is echt heel spannend, het is mijn eerste WK en ik ga met Glamourdale en dat is ook super spannend”, vertelt Fry. “Hij is ongelooflijk om te rijden!” Ze vertelt ook het speciale karakter van Glamourdale: “Hij heeft twee halsters om in de hoop dat als we aankomen hij er nog één om heeft.”

Over haar routines voor een belangrijke proef zegt Fry onder meer: “Het laatste wat ik doe is mijn tanden poetsen vlak voor ik ga. Ik heb het altijd gedaan – ik weet niet [waarom], maar ik voel me er veel beter door.”

Luister hier naar de podcast. Vanaf vrijdag ook te beluisteren via deze link.

Bron Horse&Hound