Louis d’Or voor Senta Kirchhoff

Na de finale van de Nürnberger Burg Pokal gisteren, was het vandaag tijd voor de finale van de Louis d'Or, de iets minder bekende Duitse dressuurprijs voor jonge Grandprixpaarden (8 tot 10 jaar). Senta Kirchhoff reed met L'Arbuste OLD (v. Skovens Rafael) naar de overwinning dankzij 73,220%.

Alleen de jury bij B was niet overtuigd van de winst voor Kirchhoff, zij gaf haar slechts de vierde score en zette de nummer twee, Lena Waldmann met Fiderdance (v. Fidertanz) op één. Waldmann kreeg gemiddeld 72,3%. Derde werd Insa Hansen met Rebroff 6 (v. Robespierrot), dankzij 71,98%. Dorothee Schneider en de eerder door Diederik van Silfhout gereden Quantum Vis MW (v. Quaterback) vielen nipt van het podium met 71,16%.

Uitslag

Bron: Horses.nl

Vond u dit een interessant artikel?

Dit artikel is geschreven door een van onze hardwerkende freelancers. Alle medewerkers van Horses.nl staan voor u klaar, dag en nacht om het laatste nieuws snel, vanzelfsprekend en nu nog gratis bij u te brengen. Want goede en onafhankelijke berichtgeving over alles wat er in de paardensport gebeurt snel uw op digitale scherm brengen, dat is onze passie! Maar dit kunnen we niet zonder uw steun en waardering.

Vindt u ook dat Horses.nl vrij toegankelijk moet blijven voor iedereen? Geen inlogscherm en extra clicks om uw favoriete nieuws te lezen? Transparant, open, deelbaar. Help ons om dit ook in de toekomst te kunnen waarborgen. Doneer en houd ons journalistieke platform vrij toegankelijk voor alle paardenliefhebbers!