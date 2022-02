Louisdor-kwalificatie winnaar Dedale de Hus duikt op in Wellington onder eigenaar Masahiro Kosaka

Dedale de Hus OLD won onder Malin Wahlkamp overtuigend de Louisdor-prijskwalificatiewedstrijd afgelopen jaar in Hagen, maar de combinatie ontbrak in de finale in december. De zoon van Don Juan de Hus was inmiddels afgereisd naar Florida om onder zijn eigenaar Masahiro Kosaka aan de start te verschijnen op het Global Dressage Festival in Wellington. Het paar won afgelopen weekend hun debuut in de nationale Grand Prix.

De tienjarige Dedale de Hus werd in Duitsland in de sport uitgebracht door Patrik Kittels stalamazone Malin Wahlkamp. In mei 2020 behaalde het paar hun eerst S-klassering. Er volgden zeges op Prix St. Georges niveau en uiteindelijk een vijfde plaats tijdens de finale van de Nürnberger Burg-Pokal 2020.

Winst in Louisdor kwalificatie

In het voorjaar stelde Malin Wahlkamp hem vervolgens voor in Hagen tijdens de eerste Louisdor Prijs kwalificatiewedstrijd van het jaar en won meteen. Op dat moment behoorde Dedale de Hus al toe aan Masahiro Kosaka.

Kosaka ook eigenaar van Eddieni

De Japanse ruiter, die tijdelijk in Duitsland gestationeerd was, had ook nog een ander paard in training bij Malin Wahlkamp-Nilsson: de KWPN’er Eddieni (v. Johnson), die hij vervolgens ook zelf onder zijn hoede nam met het doel zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Tokio. Maar het paar kon twee keer de kwalificatie score niet halen en Kosaka gaf op. De nu 13-jarige Eddieni heeft sindsdien niet meer meegedaan aan wedstrijden.

Bron St.Georg