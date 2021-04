Louisdor ticket voor Dedale de Hus OLD

Het eerste ticket voor de finale van de Louisdor Preis 2021 is voor Malin Wahlkamp - Nilsson met de negenjarige Dedale de Hus OLD (v. Don Juan des Hus). Het duo reed naar 74,67 %. Tweede werd High Five von Hohenstein onder Anabel Balkenhol, zij mogen zich ook in Frankfurt vervoegen voor de finale in december. De ruin kwam tot 72,60 %.

Derde werden Fabienne Müller-Lütkemeier met Valesco (v. Vitalis), die naar 72,46 % reden.

‘Veel plezier’

De wat kleinere Dedale imponeert in beweging, waarbij de draftour een hoogtepunt is, mede dankzij de grote schoudervrijheid van het paard. De piaffe en passage is al vederlicht, de stap taktmatig en ontspannen. Wahlkamp: “Het is geweldig om met hem de ring in te rijden. Hij deed er vandaag nog een scheutje bovenop, hij heeft er veel plezier in.”

Morricone teruggetrokken

In de inloopproef op vrijdag waren Dedale des Hus OLD en de negenjarige Morricone (v. Millennium), gereden door Lena Waldmann, op precies dezelfde score geëindigd. Morricone werd door eigenaar Gestüt Bonhomme echter teruggetrokken voor de strijd om het ticket dit weekend. Ze willen de zwarte nog iets meer tijd geven voordat hij een verkorte Grand Prixproef moet lopen, “hoe groot de verleiding ook is.” Waldmann, lachend: “Morricone is het bijzonderste paard dat ik ooit gereden heb. Hij weet precies hoe onvoorstelbaar mooi en getalenteerd hij is. Hij is super arrogant!” De amazone neemt het haar jonge paard duidelijk niet kwalijk.

Uitslag

Bron: St-Georg / Horses.nl