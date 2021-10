Louter (dikke) negens voor My Vitality in Denemarken

De KWPN-gefokte hengst My Vitality (v. Vivaldi) heeft de Deense Pavo Cup voor vierjarige dressuurpaarden gewonnen, met een totale score van 94%. De vos kreeg onder het zadel van Helgstrands stalruiter Eric Guardia Martinez een 9,7 voor rijdbaarheid, een 9,5 voor aanleg, twee keer een 9,4 voor draf en galop en een 9 voor zijn stap. De hengst is gefokt door Willeke Bos en een volle broer van Vitalis. My Vitality is inmiddels een Deens goedgekeurde premiehengst en won in november 2020 de Deense 35-dagen test.

Ook de tweede plaats bij de vierjarigen was voor Helgstrand en Guardia Martinez: de hengst Freddie Mercury (v. Fürstenball) kwam uit op 93,2%. De bruine kreeg een 9,8 voor zijn stap en 9,5 voor zowel draf als rijdbaarheid.

Dreamboy-zoon

Blue Hors moest genoegen nemen met plaats drie. Nanna Skodborg Merrald reed Blue Hors Monte Carlo TC (v. Dream Boy) naar 89,6%, met onder meer een 9,5 voor rijdbaarheid. Deze hengst is ook in Nederland gefokt, door Tim Coomans. Hij is Deens en KWPN-goedgekeurd. De hengst leverde dit jaar al veel Deense veulens, waaronder de kampioenen van de Bleu Hors veulenkeuring.

Bron: Horses.nl