Lucie Louws tweede in Exloo: ‘niet normaal zo vet’

Jil-Marielle Becks won na de Grand Prix ook de kür op muziek van het internationale concours in Exloo. Met Damon's Satelite (v. Damon Hill) reed de Duitse naar 77,965%. Lucie Louws en Evito (v. Sir Oldenburg) kwamen met een nieuw persoonlijk record van 74,805% op de tweede plaats. "Dus dit is dressuurrijden, maar dan in een wedstrijdring, dacht ik af en toe."

“Het was pas de tweede keer dat we onze super mooie Charles Monterie-kür hebben laten zien” vertelt Louws. “Het was heel gaaf en ging heel fijn, ook al loopt Evito normaal gesproken met nog wat meer expressie door de baan. Het was toch wel erg warm en dan twee dagen achter elkaar presteren is toch heel wat. Maar Evito blijft altijd super goed zijn best doen, het is een geweldig paard. Ik heb van het begin tot het einde genoten.” Louws heeft Evito al vanaf zijn derde in bezit en helemaal zelf opgeleid. “Hij is pas voor het eerst gestart toen hij zeven jaar oud was en toen ben ik direct Lichte Tour gestart. Dat ging toen direct al super met scores van in de 70%.”

PR aan flarden

Lucie Louws startte Evito in 2017 voor het eerst op Grandprix-niveau en het duo debuteerde vorig jaar in de internationale ring. De scores gaan sindsdien gestaag omhoog. De combinatie brak in Saumur in mei voor het eerst door de grens van 70%. In de GP in Exloo verbeterde het duo de Franse cijfers al met enkele tienden, maar de score in de kür schoot pas echt flink omhoog. De 74,805% is een nieuw persoonlijk record, waar de amazone ook erg trots op is. “Niet normaal zo vet.”

Verjaardagscadeau

Louws tweede plaats voelde als een vroeg cadeau voor haar verjaardag morgen. “Ik ga het lekker vieren door samen met Evito een heerlijke duik in zee te maken. Dat doet we wel vaker, lekker naar het strand. Hij heeft het wel verdiend!” Volgende maand reist de combinatie naar Hickstead voor het landenteam. Louws: “Dat is de eerste keer voor mij, heel erg spannend, maar ik heb er wel heel veel zin in!”

Veenje: ‘Ze zien niet vaak Friezen’

Lisanne Veenje, die dit weekend internationaal debuteerde met Friesen Exclusiv Wirmder (v. Beart), kreeg voor haar kür 66,320%. De amazone liet weten erg tevreden te zijn met de proef en haar eerste internationale ervaring. “Het smaakt naar meer en meedoen was al een feestje op zich met alle reacties, ook van bekende dressuurruiters”, vertelde Lisanne aan Phryso.com Eén van de juryleden complimenteerde de amazone na de wedstrijd. “Ze had nooit gedacht dat een Fries paard dit zou kunnen”, vertelt Lisanne. “Voor ons is het heel normaal, maar internationale juryleden zien niet vaak Friese paarden.” Op het protocol stond geschreven: ‘een geweldig paard, mooie stukken en een combinatie met potentie’.

Bron: Horses.nl / Phryso.com