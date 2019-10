Lucie Louws tweede in kür Le Mans

Op het CDI 3* reed de Nederlandse Lucie Louws met Evito (v. Sir Oldenburg) naar 74,950% in de kür op muziek. Dat was genoeg voor het zilver. De eerste plaats ging naar de Britse Louise Anne Bell met Into the Blue (v. Ulbesco), die naar 75,165% reed. Ook de derde plek was voor een Brit: Gareth Hughes en KK Dominant (v. Diamond Hit) kwamen uit op 74,590%.

Louws was gisteren al vijfde in de GP, maar toen niet zo tevreden over haar proef. “Redelijk wat spanning in één hoek en bepaalde onderdelen had ik beter af kunnen werken. Dat gaan we morgen beter doen!” beloofde ze al. Louws was de enige Nederlandse die in deze rubriek aan de start kwam.

Zweistra succesvol in Inter I én Inter II

Thamar Zweistra, die gisteren de GP op haar naam schreef, komt zondag aan start in de Grand Prix Spécial. Vandaag startte ze twee paarden in de Lichte Tour rubrieken in Le Mans. In het Inter I kwam Zweistra aan de start met Erina. Hun optreden was goed voor 71,118% en ondanks wat juryverschil betekende dat de tweede plaats, achter Gareth Hughes met Sintano van Hof Olympia (v. Sandro Hit). Maria Caetano uit Portugal werd hier derde met Hit Plus.

Ook in het Inter II waren er nette scores voor Zweistra. Ze werd vijfde dankzij 67,088% met Hexagon’s Filamanda (v. Westpoint). Deze rubriek werd gewonnen door Mogan Barbancon met Black Pearl in 68,559%, voor de Britse Lisa Marriott, die precies hetzelfde percentage scoorde.

Alle uitslagen

Uitslag GP

Bron: Horses.nl / Facebook