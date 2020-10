Lusitano Grand Prix-hengst Rubi AR uit fokkerij

De Lusitano Rubi AR stond in de dressuursport al zijn mannetje, maar ook als vererver maakte de inmiddels 23-jarigezoon van Batial faam. Toch moest eigenaresse Christine Jacoberger enkele dagen geleden besluiten om de hengst uit de dekdienst te halen. "Rubi heeft ons bang gemaakt met een lichte hartaanval", vertelt ze op Facebook en Eurodressage. Jacoberger wil geen risico's lopen met Rubi.

Onder Gonçalo Carvalho groeide uit Rubi uit tot een succesvol Grand Prix-paard. Het paar was lid van het Portugese team op het EK in Rotterdam (2011) en Herning (2013) en op de wereldruiterspelen in Kentucky (2012). Ook namen Carvalho en Rubi deel aan de Olympische Spelen in Londen. Daar bereikte het paar de kür op muziek en werd zestiende.

Drie team paarden

Ondertussen heeft Rubi verschillenden nakomelingen in de sport lopen. Onder hen de Portugese Grand Prix-teampaarden Beirao van Duarte Noguiera en Maria Caetano’s Fenix ​​de Tineo en Coroado. Vorige week haalde zijn zoon Irano da Estribeira brons op de Franse kampioenschappen bij de zevenjarigen.

Alleen diepvriessperma

Christine Jacoberger schrijft op Facebook en tegenover Eurodressage dat Rubi niet meer zal dekken door de lichte hartaanval die hij heeft gehad. “Het is jammer, want ondanks zijn leeftijd is zijn spermakwaliteit uitzonderlijk, maar we blijven bij onze beslissing”, zegt ze. “Rubi is niet alleen een van onze paarden, hij is een lid van onze familie en we probeerden altijd de beste beslissingen voor hem te nemen.” Er is nog wel diepvries sperma van de hengst aanwezig.

Bron Facebook/Eurodressage