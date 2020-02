Luuk Mourits tweede op Wellington in 3* Prix St. Georges

Op het Global Dressage Festival in Wellington werd Luuk Mourits vandaag knap tweede in de Prix St. Georges. De Nederlander moest enkel de Kroatische Karen Pavicic voor zich dulden in de uitslagen.

Karen Pavicic stuurde de Totilas-zoon Totem naar een score van 71.087%. Dit was genoeg voor het duo om de overwinning op te eisen. Luuk Mourits kwam dicht in de buurt van de overwinning. Een score van 70.245% was net niet genoeg voor de winst en bracht de Nederlander met Harmony’s Don’t Stop The Feeling (v.Don Primus) naar de tweede stek. Ida Mattisson en Edison van Twinwood (v.Edward) eindigden als derde en maakten de top drie compleet.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl