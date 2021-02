Luuk Mourits wint Inter I op GDF Wellington

Met het paard Harmony's Don't Stop The Feeling schreef Luuk Mourits vannacht de 1* Intermediair I op zijn naam tijdens het Global Dressage Festival in Wellington. De Nederlander is al geruime tijd in dienst bij de Amerikaanse stal Harmony's Sporthorses. Mourits won de proef met 72.235%.

Luuk Mourits is bij Harmony’s Sporthorses belast met de opleiding van jonge dressuurpaarden. Internationaal heeft de ruiter de twaalfjarige Hannoveraan Harmony’s Don’t Stop The Feeling (Don Primus x Noble Roi xx) tot zijn beschikking. In Wellington heeft hij hiermee al uit vijf starts vijf top vijf klasseringen gereden.

Zonen van Negro en Apache op 2 en 3

Vannacht voegde Mourits een overwinning toe aan de reeks in de Lichte Tour met Don’t Stop the Feeling. Het paar scoorde 72.235%. De tweede plaats ging naar Jodie Kelly-Baxley op de Negro-zoon Grayton Beach met 71.206%. Jennifer Wetterau werd derde, ook met een KWPN’er, de twaalfjarige Hartog, een zoon van Apache. Het paar verdiende 70.971%.

Bron Horses.nl/persbericht GDF Wellington