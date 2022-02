Lyle met Salvino en Wandres op Bluetooth OLD winnaars van 5* GP’s

Adrienne Lyle en Frederic Wandres wonnen vannacht de twee 5* Grand Prix' op het Global Dressage Festival in Wellington. Lyle stuurde haar Olympiade-paard Salvino (v. Sandro Hit) naar de zege in de GP voor de Special. Wandres won op Bluetooth OLD (v. Bordeaux) de kwalificatie voor de kür in een pr-score.

In hun eerste wedstrijd na de Olympische Spelen in Tokio, afgelopen augustus, zetten Lyle en Salvino de winnende score neer van 76,500% in de Grand Prix, de kwalificatie voor de Special. De Amerikaanse Ashley Holzer reed haar Valentine (v. Donnerhall I) naar de tweede plaats met een score van 70,696%. Zevenvoudig Zweeds Olympiër Tinne Vilhelmson Silfvén en de dertienjarige Devanto (v. De Chirico) werden derde met 68,739%.

Lyle: ‘Een van zijn beste proeven’

“Eerlijk gezegd denk ik dat dit een van zijn betere proeven is die we ooit hebben gereden,” vertelde Adrienne Lyle. “Ik was er echt blij mee. Het was misschien niet onze beste score, maar ik heb de video nog eens bekeken en ik ben erg blij met hem en het gevoel.”

Wandres: ‘Super gevoel’

In de Grand Prix voor de kür kwamen dertien combinaties aan de start. Met een persoonlijke record score van 74,631% pakte Frederic Wandres en Bluetooth OLD hun vierde overwinning in vijf starts op het AGDF in Wellington. “Ik ben heel blij. Ik had helemaal geen fouten en hij gaf me een super gevoel,” zei Wandres over de twaalfjarige Oldenburgse ruin van Bordeaux die eigendom is van Elena Knyaginicheva en Sergey Knyaginichev. “Het was onze persoonlijke beste en dan op een vijfster, dat is echt waar ik naar op zoek ben.”

Benjamin Ebeling tweede

De jonge Amerikaans Benjamin Ebeling werd tweede met de Spielberg-zoon Illuster Van De Kampert. Hij scoorde 72,478%. Charlotte Jorst werd derde op de negentienjarige Kastel’s Nintendo (v. Negro) met 71.674%. De bij meerdere stamboeken goedgekeurde KWPN’er Harmony’s Eclectisch (v. Zenon) werd onder Susan Pape vierde met 71.609%.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Persbericht AGDF