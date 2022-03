Lynne Maas derde in GPS Lier

In de 3* competitie van het CDI Lier is Lynne Maas met Eastpoint (v. Westpoint) derde geworden in de Grand Prix Spécial. Met 71,191% eindigde ze dicht achter de Nieuwzeelandse Melissa Galloway en Windermere J'Obei W (v. Johnson TN). De overwinning was afgetekend voor Fabienne Müller-Lütkemeier, die met Valencia AS (v. Vitalis) naar 77,234% reed.

Müller reed haar elfjarige merrie naar negens in de passage-onderdelen, de uitgestrekte galop en één van de pirouettes. Voor de afsluitende passage op de middellijn kreeg ze drie negens, een tien en een 8,5. Haar Vitalisdochter is wat minder sterk in de staponderdelen, maar een kniesoor die daar op let. Bij Maas zagen de juryleden soms verschillende dingen. De Nederlandse kreeg van de hoofdjury een 9 voor de wissels om de pas op de middenlijn.

Raateland en Nijvelt

Ook in deze proef deed Geert Jan Raateland goede zaken. Met Don Bravour (v. Painted Black) scoorde hij 67,553% e de achtste plaats. Karen Nijvelt werd elfde met Darwin (v. Maestro).

Uitslag

