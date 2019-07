Lynne Maas tweede in Prix St.Georges Hickstead

Lynne Maas is het CDI in Hickstead goed begonnen. Met haar Vivaldi-merrie Fantastique werd ze tweede in de Prix St.Georges met 72%. Stephanie de Frel eindigde als zesde met Gladiator (v. Totilas) met een percentage van 70.147. De wedstrijd werd gewonnen door de Portugese ruiter Luis Principe en R.S. Raphael (v. Blue Hors Romanov).

Met de grote negenjarige merrie Fantastique is Lynne Maas die jaar al succesvol. Op het CDI in Nieuw en Sint Joosland, waar ze met de dochter van Vivaldi internationaal debuteerde, won ze alle Lichte Tour rubrieken. In Hickstead werd het een tweede plaats in de Prix St.Georges met 72%. Maas kreeg een wisselende jury waardering, variërend van eerste plaats met 74.706% tot een zevende plek met 68.824%.

Luis Principe schreef de rubriek op zijn naam met de in Engeland gefokte zoon van Blue Hors Romanov, R.S. Raphael. De Portugees die al enkele jaren in Engeland woont, scoorde 73.471% met drie eerste plaatsen, een tweede en een vijfde.

Stephanie de Frel eindigde met de Totilas-zoon Gladiator als zesde met 70.147%. Het jurylid bij H zette haar als eerste met 72.794%, het jurylid bij C dacht er anders over en zette De Frel op de zestiende plek met 67.206%.

