Maaike ten Hoor domineert youngriders-rubrieken in Tsjechië

In Brno werden ook internationale proeven verreden door jeugdruiters. Bij de young riders was de Nederlandse Maaike ten Hoor naar Tsjechië afgereisd. En niet voor niks. In zowel de teamproef, als de individuele proef áls de finale kür op muziek ging de winst naar de Nederlandse met haar 17-jarige Winder-Don (v. Don Primero).