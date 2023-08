Mac Toto wint halve finale Pavocup zesjarige paarden

Onder het zadel van Daniëlle Heijkoop heeft Mac Toto USB (v. Glock's Toto jr) de halve finale van de Pavo Cup in Ermelo gewonnen. De zwarte kreeg negens voor draf, harmonie en totaalindruk en eindigde op 88,8. De kracht in het achterbeen en de goede galopwissels speelden daarbij een belangrijke rol. Tweede werd WK-finalist Mauro Turfhorst (v. Glock's Zonik) onder Dinja van Liere, met 86,2.

Nipt daarachter werden derde met 86,0: Myeline (v. Glock’s Dream Boy) onder het zadel van Veronique Roerink. Alle twaalf zesjarige paarden die voor de finale op zaterdag geselecteerd zijn, scoorden hoger dan 80%.

Wissels

Marian Dorresteijn beoordeelde samen met Floor Droge de 28 aangemelde zesjarigen. Dorresteijn: “We hebben vandaag een hele fijne groep complete dressuurpaarden voor ogen gekregen. Nieuw dit jaar zijn de wissels in de halve finale. We zagen paarden die daarin al heel goed bevestigd waren, maar ook paarden voor wie de wissels nog een moeilijk onderdeel waren en dat zie je dan meteen terug in spanning in de galop. Het is zonder meer een goede toevoeging voor de finaleproef.”

Grote werk

Het paard met de hoogste score vandaag, 88,8, was MacToto met Daniëlle Heijkoop in het zadel. Dorresteijn: “Mac Toto valt op door zijn kracht in het achterbeen en zijn vermogen om te sluiten. Hij ging in een hele mooie zelfhouding door de proef. Daarbij stond hij heel fijn aan de hulpen en werd in een mooie aanleuning voorgesteld. Hij liet goed bevestigde en mooi gesprongen wissels zien. Echt een paard waarvan wij denken dat hij straks het grote werk ook aan gaat kunnen.” Mac Toto is een zoon van Glock’s Toto JR, komt uit Turjazilla (keur pref prest sport v. Jazz) en is gefokt bij G. van de Laar.

Harmonieus

De tweede plaats was met 86,2 voor de KWPN-goedgekeurde hengst Mauro Turfhorst gereden door Dinja van Liere. Hij eindigde afgelopen weekend nog op een knappe vierde plaats tijdens het WK Jonge Dressuurpaarden. “Dit paard gaf een mooi beeld en werd heel harmonisch voorgesteld. In het lopen liet hij een fijne takt zien en in draf was hij lichtvoetig en expressief. Tevens was hij goed bevestigd in de oefeningen.” Mauro Turfhorst heeft Zonik als vader en is geboren uit stermerrie Hidaylia (v. Negro). Hij is gefokt bij Jan Greve in Haaksbergen en staat geregistreerd bij Reesink Horses BV en Stoeterij Turfhorst B.V.

Goede moeder

De merrie Myeline werd met 86 punten als derde geplaatst, zij werd voorgesteld door Veronique Roerdink. Ze is een dochter van Dream Boy en komt uit de preferente prestatiemerrie Adonnée de Jeu. Deze dochter van Don Schufro is tevens de moeder van de Zware Tour-paarden Elvive (v. Tuschinski), Flanell (v. Apache) en Glen Moray (v. Apache). In de moederlijn komen we meerdere internationale sportpaarden tegen. Als haar fokker staat geregistreerd B. Roerink. “Deze merrie liet een opvallend goed gebruik van haar achterbeen zien. In haar galop toonde ze veel afdruk, sprong en draagvermogen en tevens prachtig doorgesprongen wissels”, aldus de jury.

Mauro Turfhorst onder Dinja van Liere. Foto: Melanie Brevink – van Dijk / Paardenkrant Horses.nl

Uitslag

Bron: Horses.nl / KWPN