Madeleine Witte en Elton voeren Nederlands podium aan in Inter I

Het internationale debuut van de negenjarige hengst Elton (Escolar x De Kooning) onder Madeleine Witte-Vrees heeft vanmorgen in Tolbert nog meer glans gekregen. Het paar won na de PSG nu ook de Inter I. De winnende score van 72.402% was opnieuw de enige score boven de 70% procent. Het podium kleurde oranje met Muis Schreuder op de tweede plaats en Margot Arkema op de derde plek.

Madeleine Witte reed een sterke, foutloze proef met de Escolar-zoon Elton. Opvallend waren bijvoorbeeld de mooie pirouettes. Het totaal kwam uit op 72.402% en daarmee stak de combinatie met kop en schouders boven de anderen uit.

Muis Schreuder, die vorige maand in Aken haar CDI-debuut had, stuurde Jakarta-Utopia RS2 (v. Lord Leatherdale x San Remo) naar de tweede plaats. De 68.872% betekende voor Schreuder een nieuw PR. Margot Arkema zorgde voor het volledige Oranje podium. Haar proef met Gavaristo (v. Tango) was goed voor 68.480% en de derde plaats.

Severo Jurado López, die in de PSG nog tweede werd, kon die prestatie met de Everdale-zoon Jacobus B in de Inter I niet herhalen. De Spanjaard bleef steken op de zevende plaats met 66.274%.

Bron Horses.nl