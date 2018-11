Malin Wahlkamp-Nilsson viert ZT-debuut op Eddieni met overwinning

De Zweedse Malin Wahlkamp-Nilsson had de wedstrijd in Ankum uitgekozen om met Theo Hanzons voormalige crack Eddieni te debuteren in de Zware Tour. De stalamazone van Patrik Kittel startte de zoon van Johnson in de Inter II en won direct met 72.281%. Op de ex-KWPN-hengst Foreign Affair (v. Rock Forever) werd Wahlkamp tweede. Ook voor hem was het zijn eerste Inter II.

Een mooie start voor Malin Wahlkamp met de beide nieuwelingen in de Zware Tour. Met Eddieni won de Zweedse unaniem met 72.281%. “Wel met wat beginnersfoutjes”, schreef de amazone op Instagram, “maar een fantastich paard om te rijden.”

WK jonge dressuurpaarden

Onder Theo Hanzon was de Johnson-zoon een van de talentvolle jonge dressuurpaarden van zijn jaargang. In het traject naar het WK voor jonge dressuurpaarden werd de nu negenjarige ruin echter verkocht aan de Spaanse ruiter Augustin Elias. Hij werd in Spanje kampioen bij de zevenjarigen en op het WK eindigde het paar als negende in de kleine finale.

Via Japan naar Kittel

Via Masahiro Kosaka is Eddieni op stal bij Patrik Kittel gekomen. Malin Wahlkamp kroop in het zadel en boekte direct successen in de Lichte Tour zoals een tweede plaats in een kwalificatie voor de Nürnberger Burg-Pokal.

Foreign Affair

Ook de voormalige KWPN-hengst Foreign Affair debuteerde in Ankum in de Zware Tour. Wahlkamp stuurde de zoon van Rock Forever naar 70.044%. Het fokproduct van Jan Greve kwam in juli weer terug bij Patrik Kittel op stal nadat hij ruim een jaar bij de familie Rothenberger op stal had gestaan.

Derde debutant

In de tweede groep van de Inter II won een derde debutant. Anabel Balkenhol was hier met de negenjarige Hannoveraan Crystal Friendship de beste met 70.219%. De zoon van Fidertanz is een volle broer van Matthias Alexander Raths toekomstpaard Foundation. Als vierjarige was hij in Hannover kampioen bij de jonge dressuurpaarden en werd vervolgens op de veiling in Verden als duurste verkocht voor 200.000 euro.

Ook Grand Prix zege

Voor Malin Wahlkamp was overigens de koek nog niet op in Ankum want ze won ook nog de Grand Prix met Syriana (v. Sir Donnarhall I) met 73.667%. De twaalfjarige merrie heeft haar internationale debuut in de Grand Prix er al op zitten. In Flyinge werd het paar zesde in de GP en derde in de kür.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron St.Georg