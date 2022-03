Malin Wahlkamp sluit debuut met voormalig veilingtopper Zouzo Majishan winnend af

Op de eerste dag van het nationale concours in Ankum was Malin Wahlkamp gisteren de beste in de S*. De Zweedse stalamazone van Patrik Kittel debuteerde in de Lichte Tour met de Hannoveraanse hengst Zouzo Majishan (v. Blue Hors Zack) en zegevierde met 72.778%. In de tweede groep won haar landgenote Therese Nilshagen met de hengst La Vie (v. Livaldon) met 71.627%.

38 paarden kwamen aan de start in de S*-klasse waardoor de dertien besten in twee groepen werden verdeeld voor de prijsuitreiking. In de eerste groep won Malin Wahlkamp op Zouzo Majishan met twee eerste plaatsen en een derde plaats en 72.778%. Het paar debuteerde in Ankum.

Veilingtopper

Zouzo kwam in 2019 in het nieuws toen hij met 165.000 euro de veilingtopper was van het Hannoveraner Verband. De goedgekeurde hengst ging naar de Frans-Zwitserse investeerder Helen Bloechlinge die het paard eerst bij Charlotte Chalvignac onderbracht. Als vijfjarige werd hij onder Jessica Michel Botton reservekampioen van Frankrijk bij de jonge dressuurpaarden. Daarna kocht Andreas Helgstrand Zouzo aan en bracht hem naar de stallen van Kittel.

Werth’s debuut met KWPN’er Joshua

Therese Nilshagen scoorde 71.627% met de Hannoveraanse hengst La Vie van Dressurpferde Leistungszentrum Lodbergen en won daarmee de tweede groep. Het paar stond één keer eerste en twee keer tweede. Achter de twee Zweedse amazones werd Isabell Werth twee keer tweede. Met de KWPN’er Joshua (Sezuan x Voice) behaalde ze een percentage van 70.595. Joshua werd in september 2020 door Madeleine Winter-Schulze voor Werth aangeschaft bij Andreas Helgstrand.

Ook DWB-hengst Zeffirelli debuteert

Met Deense hengst Zeffirelli (Blue Hors Zack x Londonderry) haalde Isabell Werth de tweede tweede prijs binnen. Het paar kreeg 69.408% van de jury. De achtjarige hengst van Gestüt Vorwerk/Elisabeth Max-Theurer was in Ankum voor het eerst onder Werth in de ring.

Bron St.Georg/Horses.nl