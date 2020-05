Maracaná wint weer na debacle sporttest

In het Duitse Wartenberg-Angersbach begon gisteren de eerste dressuurwedstrijd sinds de coronacrisis. Bekende gezichten kwamen aan de start zoals Dorothee Schneider die won in de S***. Opvallend was de zege van Maracaná (Millennium x Lord Loxley I) in de klasse A. De hengst werd in februari nog de ring uit gestuurd tijdens de sporttest.

De vijfjarige Millennium-zoon Maracaná, vorig jaar nog topper van de sporttest en met vlag en wimpel geslaagd voor de 14-dagentest, werd in februari de ring uitgestuurd in de sporttest nadat hij herhaaldelijk ongehoorzaam was onder zijn eigen amazone Lena Waldmann. In een verklaring zei eigenaar Gestüt Bonhomme destijds dat de opgave van de proef te zwaar was voor de hengst en hij meer tijd nodig had.

Winst met 8,80

Die tijd heeft de Westfaalse premiehengst gekregen en dat pakte goed uit op de dressuurwedstrijd Wartenberg-Angersbach. Onder Lena Waldmann liep Maracaná naar de overwinning in de dressuurpaardenproef klasse A. Het paar kreeg van de jury 8,80 punten. De vierjarige Trakehner hengst Ganderas (Banderas x Hofrat) werd tweede onder Heinrich Damian Brähler. Het paar scoorde 8,60.

Inter A voor Schneider

In de zwaarste klasse donderdag, de Inter A, won Dorothee Schneider op de Oldenburger hengst Don Cismo. De dertienjarige Diamond Hit-zoon, die ook al overwinningen in de Grand Prix achter zijn naam heeft staan, kreeg van de juryleden 73,991%.

KWPN’er Grey Flanell

Schneider pakte ook de derde plaats met Louisdor-finalist Quantum Vis MW (v. Quaterback). Het paar scoorde 70,746%. Tweede in de rubriek werd Katrin Burger met de zeventienjarige Salazar (v. Sandro Hit) met 71,579%. Op de vierde plaats eindigde Lena Walmann op de in Duitsland goedgekeurde KWPN’er Grey Flanell (v. Gribaldi). Zij kregen 70,614%.

Bron St.Georg/Horses.nl