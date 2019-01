Marc-Peter Spahn: ‘Dit jaar moet het gaan gebeuren’

Op de Subtopwedstrijd in Tolbert werd de dienst voornamelijk uitgemaakt door Friese hengsten. In de Grand Prix was Elias 494 (Jorn 430 x Maiko 373) onder het zadel van Marc-Peter Spahn een maatje te groot voor de concurrentie en won de rubriek met een percentage van 66,96%. Maar voor Spahn was er nog meer succes: hij zegevierde ook in de met het ZZ-Zwaar gecombineerde Prix St. Georges. Nu met de Anders 451-zoon SBS Gerbrandt.

De tienjarige Elias 494 heeft inmiddels een vijftal Grand Prix-wedstrijden in de benen. “Iedere keer dat ik hen de ring in rijd voelt Elias meer bevestigd aan”, verzucht Marc-Peter Spahn tevreden. “Ik had echt een heel fijn gevoel, maar ben me er wel van bewust dat er een aantal dingen nog beter kunnen. Vandaag had ik een paar foutjes op een best wel onverwachte plaats, zo kreeg ik wat spanning in de uitgestrekte draf. Ik was daar best wel even verrast van, maar Elias pakte het gelukkig direct weer goed op.”

Steeds meer kracht

“De piaffe en passage zijn er goed en in de wissels om de pas kan ik hem steeds beter alleen laten. De eerste paar starts moest ik hem daar nog wat in ondersteunen. Dat is een kwestie van routine opdoen”, vertelt Spahn. Hij vervolgt: “Ik merk dat hij meer kracht heeft gekregen. Eerder moest ik bijvoorbeeld best wel rekening houden met hoe lang ik moest losrijden. Een Fries is daarin toch wat verschillend van een warmbloed. Je wilt graag de energie voor de proef behouden, maar inmiddels kan ik hem rustig vijftig minuten losrijden en dan fijn de proef doorrijden.”

Droompaard

Spahn noemt Elias 494 zijn absolute droompaard. “Elias heeft alles in zich, hij is ontzettend mooi, heeft drie goede gangen en is werkwilig. In Tolbert gaf hij van begin tot eind de volle 100% en ik merk dat hij het nu echt goed aan kan. Dit jaar moet het gaan gebeuren. Ik ga het frequenter meenemen en hij moet z’n kilometers in de Grand Prix gaan maken. We hebben al eens een score van 71% gereden en dat is ook het doel, om met dergelijke scores de ring uit te komen. Zijn eigenaar heeft me toegezegd Elias aan te houden, dus ik kan me volledig op hem richten. Hij heeft onbegrensde mogelijkheden en het is echt het beste Grand Prix-paard dat ik gereden heb.”

Werkwillig

Maar naast Elias heeft Spahn nog een stal vol wedstrijdpaarden. Voor dit jaar heeft hij onder andere vier zonen van Anders 451, die uitgebracht gaan worden in de Lichte Tour. Spahn reed eerder internationaal Grand Prix met Anders zelf. “Anders zelf had ontzettend veel werkwilligheid en handigheid, iets dat zijn zonen ook hebben. Gerbrandt deed het vandaag goed. Het is een jong paard en hier en daar kan het nog beter en scherper allemaal, maar ook hij moet kilometers gaan maken.”

Friese top drie

In de Grand Prix werd de top drie compleet gemaakt gemaakt door Lisanne Veenje met Friesen Exklusiv Widmer (v. Beart 411) en Hennie Roffel met de Gjalt 426-zoon Walt 487. Veenje realiseerde voor haar proef een score van 62,94% en bleef daarmee een dikke procent voor op Roffel, die de Friese dekhengst inmiddels een kleine twee jaar geleden overnam van Jean van Deventer.

Muis succesvol in Lichte Tour

In de Prix St. Georges ging het rode lint naar Britt Muis en de Olgert 445-zoon It’s Britt’s Hebbe. De amazone scoorde met 64,41% net een fractie meer dan Nars Gottmer en Hummer. De Easy Game-zoon debuteerde op dit niveau. Muis mocht voor haar Intermédiaire I-proef het oranje lint in ontvangst nemen. Met 64,78% bleef ze dik vier procent voor op Cindy Schelvis en Zidane (v. Sunny Boy).

Hoogste score voor Berends

Na een kleine wedstrijdpauze maakte Giorgio (v. Bordeaux) van amazone Stephanie Berends zijn rentree in het ZZ-Zwaar. Dat werd beloond met 66,86% en een dikke overwinning. Kenna Bakker bracht de Oscar-dochter De Mersken Ginfonia KB aan start en behaalde een mooie score van 65,64%, wat haar de tweede prijs opleverde. De top drie werd hier compleet gemaakt door Cecile Smit en Special D-dochter Fiorentina.

Brandy Bos leading lady

Bij de jeugd was Brandy Bos ijzersterk. De jonge amazone reed Peter Pan-zoon Vitellius Forêt met 70,30% naar de overwinning en was daarmee goed voor de hoogste score van de dag. Zoë Zwiggelaar volgde op plaats twee met Sergio Rossi-zoon Fidarsi Rossi. Wendy Kuiken eindigde op plaats drie en vier met Metall-nazaat Victorie Boogie Woogie.

Bron: Horses.nl